Томинский ГОК попал в список самых прибыльных компаний России за 2025 год

Горно-обогатительный комбинат «Томинский» оказался в списке 100 самых прибыльных компаний России по итогам 2025 года по версии журнала Forbes.

ГОК занял 50-е место, показав чистую прибыль в 34,9 млрд руб. В 2024 году эта величина составляла 32,9 млрд руб. Кроме того, в рейтинг вошла компания «Технониколь», сооснователем которой является уроженец Магнитогорска Игорь Рыбаков. Организация разместилась на 70-й позиции с чистой прибылью в 24,5 млрд руб. в 2025 году после 24,7 млрд руб. прибыли в 2024-м.

Виталина Ярховска