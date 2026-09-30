Денежное содержание гражданских госслужащих в Удмуртии повысят на 9% с декабря

Денежное содержание государственных гражданских служащих в Удмуртии с 1 декабря увеличится в среднем на 9%. Об этом пишет «Сусанин» со ссылкой на начальника управления государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства республики Владимира Лукашевa.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Новые размеры должностных окладов, окладов за классные чины и ежемесячного денежного поощрения начнут применять с 1 декабря. Соответствующее постановление подписала и. о. председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова. По словам господина Лукашевa, индексация не потребует дополнительных расходов бюджета, поскольку она уже предусмотрена законом о бюджете республики.

В частности, должностной оклад первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии составит 34,2 тыс. руб., ежемесячное денежное поощрение — 2,025 должностного оклада. Оклад советника главы республики установят в размере 20,12 тыс. руб., размер ежемесячного поощрения также составит 2,025 оклада.

При этом в системе государственной гражданской службы сохраняется дефицит кадров. По состоянию на 15 сентября в исполнительных органах Удмуртии были открыты 233 вакансии государственных гражданских служащих, сообщил Владимир Лукашев.