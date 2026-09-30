На ремонт путепровода на Терешковой в Оренбурге готовы выделить 1,2 млрд рублей

МКУ «Центр организации закупок города Оренбурга» объявило открытый конкурс в электронной форме на капитальный ремонт путепроводной развязки улиц Терешковой и Шевченко, а также путепровода через железнодорожный путь на улице Терешковой. Начальная цена контракта — 1 229 569 170,32 руб. Соответствующий документ был размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявки принимаются до 12 октября. Контракт включает в себя два этапа: проектно-изыскательские работы начнутся с даты заключения договора и должны завершиться до 1 ноября 2027 года; строительно-монтажные работы стартуют с 1 ноября 2027-го и продлятся до 1 ноября 2028-го. В проекте контракта указано, что контроль за ходом и качеством работ будет осуществлять МБУ «Управление капитального строительства».

Ранее жители облцентра неоднократно жаловались на состояние путепровода, указывая на плохое состояние проезжей части и дорожек для пешеходов.

Ранее, 31 августа 2026 года, завершился капремонт моста через Урал на улице Донгузской, который длился четыре месяца. В начале сентября в городе также запустили движение по обновленному мосту через Сакмару — ранее начальная цена контракта превышала 2,6 млрд руб.

Яна Вежлева