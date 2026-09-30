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На топ-менеджера технопарка «Тракторозаводский» завели новые дела о взятках

СУ СКР по Челябинской области возбудило новые уголовные дела в отношении 53-летнего заместителя генерального директора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“» Сергея Неврова о получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023–2025 годах Сергей Невров получил от представителей двух компаний 900 тыс. руб. Из этих денег 400 тыс. руб. ему передали через посредника за содействие в беспрепятственной продаже организации двух плоскошлифовальных станков. Еще 510 тыс. руб. сотрудник технопарка получил за содействие в реализации плоскошлифовального и вертикально-фрезерного станков.

Сергея Неврова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в январе 2026 года. По данным следствия, в 2022–2023 годах топ-менеджер технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов 3 млн руб. за беспрепятственное продление договора аренды имущества производственного помещения без увеличения стоимости ежемесячных платежей. Кроме того, в 2024–2025 годах Сергею Неврову передали через посредника еще 3,7 млн руб. за аналогичные действия. По данным УФСБ, всего он намеревался получить за лоббирование интересов завода 23 млн руб.

Виталина Ярховска

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