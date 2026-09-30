Сменился руководитель «Белгород-Арены»

С 29 сентября исполняющей обязанности директора областного государственного автономного учреждения (ОГАУ) «Белгород-Арена» назначена Александра Шевелева. До этого пост директора с 2021 года занимал Юрий Черников. Официально о его уходе организация на своих ресурсах пока не объявляла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Многофункциональная спортивная арена на 10 тыс. зрительских мест в Белгороде была открыта в мае 2021 года. Объект построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Площадь территории оставляет свыше 51 тыс. кв. м., общая площадь здания «Белгород-Арены» — около 33 тыс. кв. м, а основного зала — 2,8 тыс. кв. м.

По собственным данным, «Белгород-Арена» — одно из самых масштабных культурно-спортивных сооружений Черноземья, которое пригодно для проведения мероприятий любого формата. Права учредителя ОГАУ осуществляет министерство спорта Белгородской области.

Денис Данилов