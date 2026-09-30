Чем известен Вячеслав Володин

30 сентября Вячеслав Володин избран председателем Госдумы девятого созыва. Пост спикера он занимает с 2016 года. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Володин Вячеслав Викторович родился 4 февраля 1964 года в поселке Алексеевка Саратовской области. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (1986), Академию госслужбы (1995).

Работал механизатором совхоза. С 1986 года преподавал в Саратовском институте механизации сельского хозяйства, затем — в Поволжской академии госслужбы. В начале 1990-х избирался депутатом саратовского горсовета, был управделами и заместителем главы администрации Саратова.

В 1994 году избран депутатом Саратовской областной думы от Российского союза офицеров запаса, был вице-спикером. С 1996 года — заместитель саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова. В 1999 году переехал в Москву, начал работать в исполкоме партии «Отечество — вся Россия» (ОВР). В том же году избран в Госдуму по списку ОВР, возглавлял фракцию.

Переизбирался в 2003 и 2007 годах, занимал посты вице-спикера Госдумы и заместителя главы фракции «Единая Россия». В 2005–2010 годах одновременно был секретарем президиума генсовета «Единой России», вошел в бюро высшего совета партии. В октябре 2010 года назначен вице-премьером—руководителем аппарата правительства РФ. С 27 декабря 2011 года — первый заместитель руководителя администрации президента.

В 2016, 2021 и 2026 годах избирался в Госдуму от «Единой России» (в первом случае — по федеральному списку, а затем — по одномандатным округам). С октября 2016 года занимает пост председателя нижней палаты парламента.

Кандидат технических и доктор юридических наук. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2012, 2014, 2024). Также награжден орденами Дружбы (1997), Почета (2003), «За доблестный труд» (2026). Имеет благодарности президента России. Заслуженный юрист РФ (2009).