Нормативы накопления отходов в Нижегородской области скорректируют

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Нижегородской области планируется скорректировать после проведенных замеров в соответствии с рекомендациями Российского экологического оператора (РЭО). Проект постановления областного правительства об утверждении новых нормативов опубликован для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас нормативы накопления ТКО регулируются постановлением правительства Нижегородской области от 26 декабря 2018 года. В соответствии с документом годовой норматив для многоквартирных домов на квадратный метр площади составляет 8,8 кг ТКО или 0,10 куб. м, для индивидуальных домов в Нижнем Новгороде — 267,7 кг отходов на одного проживающего или 2,87 куб. м. В новой редакции нормативы сократят до 8,24 кг и 221,3 кг соответственно, однако объемы останутся прежними.

При этом нормативы для банков и финансовых учреждений, а также отделений связи, офисных и административных помещений предложено рассчитывать не по количеству сотрудников, а по площади. Нормативы для образовательных учреждений планируется установить по площади, а не по числу учащихся. Расчет нормативов по площади также будет применяться для предприятий бытовых услуг, парикмахерских, гостиниц, общежитий и туристических баз, медицинских и фармацевтических организаций, следует из проекта документа.

На основе нормативов рассчитываются тарифы на вывоз ТКО, а также потребность в контейнерах, мусоровозах, мощностях сортировки и обработки мусора. Российские регионы должны к 1 июля 2027 года актуализировать нормативы согласно постановлению правительства РФ, напомнили в РЭО.

Владимир Зубарев