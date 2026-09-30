В дело Фургала вмешалась ООН

Комитет ООН по правам человека потребовал от властей Грузии прекратить любые процедуры по выдаче России Михаила Тимофеева (Тимоха), помощника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В начале сентября тбилисский суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции, его обвиняют в совершении тяжких преступлений. Адвокаты убеждены, что на родине подзащитного ожидает «бесчеловечное отношение», и выразили уверенность, что грузинские власти исполнят предписание международной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

О том, что Комитет ООН по правам человека применил временные обеспечительные меры в отношении Михаила Тимофеева, предписав Грузии не выдавать его РФ, “Ъ” рассказала адвокат Русудан Мчедлишвили. По ее словам, суды разных инстанций сочли допустимым экстрадицию Михаила Тимофеева, но окончательное решение в ближайшее время должен был принять министр юстиции Паата Салия. «Мы, конечно, обратились к министру с просьбой не выдавать РФ нашего подзащитного на том основании, что его в России ждут пытки и бесчеловечное отношение»,— отметила госпожа Мчедлишвили.

Вечером 29 сентября адвокаты получили документ Комитета ООН по правам человека, в котором «грузинскому государству однозначно предписано не экстрадировать Тимофеева и не применять любые иные формы его выдворения, в том числе депортацию», подчеркнула адвокат.

Она выразила убеждение, что, поскольку Грузия является участником международных конвенций по правам человека, грузинские власти исполнят предписание комитета. «Во всяком случае, до сих пор нет ни одного прецедента неисполнения Грузией предписаний комитета ООН либо ЕСПЧ»,— заметила адвокат.

Согласно ее прогнозу, Михаила Тимофеева не только не выдадут РФ, но и с большой вероятностью освободят до конца октября в связи с истечением девятимесячного срока, установленного законом для предэкстрадиционного заключения.

В начале сентября Тбилисский горсуд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Михаила Тимофеева, затем Верховный суд Грузии утвердил это решение. На родине ему инкриминируют соучастие в одном из убийств, за которые на 22 года был осужден экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (позднее с учетом экономических преступлений срок был увеличен до 25 лет). В 2007–2011 годах Михаил Тимофеев числился его помощником и в том же 2011 году был осужден на восемь лет за вымогательство (ст. 163 УК РФ). Он покинул Россию в 2019 году после освобождения из колонии, а в Грузии живет с 2024 года.

Грузинские адвокаты неоднократно заявляли, что Михаил Тимофеев не подлежит уголовному преследованию из-за истечения сроков давности вменяемого ему в вину преступления. Однако на экстрадиционном суде представители прокуратуры поясняли, что по российскому УК исчисление срока давности на время розыска фигуранта приостанавливается.

По данным следственных органов РФ, господин Тимофеев долгие годы возглавлял ОПГ «Моисеевские» (название получила от спортклуба «Моисей», под прикрытием которого действовала) и известен как криминальный авторитет Тимоха. Группировка контролировала несколько предприятий в Хабаровске, занимаясь рэкетом и отмыванием денег.

Георгий Двали, Тбилиси