В Самаре 2 октября стартует отопительный сезон

В Самаре со 2 октября начинается отопительный сезон — ресурсоснабжающие организации полностью готовы к подаче теплоносителя. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первыми тепло начнут получать объекты социальной сферы — всего 557 школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спорта. Также готовы к приему тепла вузы, ссузы и медицинские организации. Несмотря на то что среднесуточная температура пока превышает +8°C, принято решение запускать отопление в соцучреждениях уже на этой неделе — по заявкам руководителей учреждений. Это позволит специалистам в спокойном режиме завершить пусконаладочные работы до наступления серьезных холодов.

Управляющие компании и ТСЖ подают заявки на подключение многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета. При этом паспорта готовности пока не получили 20 УК и ТСЖ.

В отношении нарушителей Госжилинспекция Самарской области намерена принять меры административного воздействия; при необходимости на часть домов будут назначены временные управляющие компании. К контролю ситуации также подключатся прокуратура города и Следственный комитет. В целом итоги летней подготовительной кампании 2026 года оцениваются как значительно лучшие по сравнению с прошлым годом.

Все УК и ТСЖ обязаны разместить информацию о подключении домов — на официальных сайтах, информационных стендах в многоквартирных домах или в домовых чатах в МАХ. В каждом районе создадут «горячую линию» по вопросам пуска тепла.

Власти напоминают, что ответственность за наличие тепла в каждом доме, подъезде, квартире и комнате несет управляющая компания или ТСЖ. После официального старта отопительного сезона на отладку систем — устранение воздушных пробок, балансировку, регулирование давления и температуры — требуется от семи до 14 дней.

Георгий Портнов