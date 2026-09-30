Прикамье вновь подтвердило лидерство среди регионов РФ по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Пермский край второй год подряд занял первое место в рейтинге субъектов России по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В пятерку регионов-лидеров также вошли Тульская и Ульяновская области, ХМАО и Ростовская область. Итоги рейтинга стали известны на прошедшем в Москве XI форуме и выставке «Интеллектуальные транспортные системы России». Исследование проводила Ассоциация экспертов «Цифровая эра транспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В минтрансе Прикамья рассказали, что в этом году методика оценки изменилась. Если ранее эксперты в большей степени учитывали количество периферийного оборудования относительно протяженности опорной дорожной сети, то теперь ИТС рассматривается как единая управляемая система. Число показателей увеличилось с 24 до 43. В оценку включили технологичность и надежность системы, транспортное моделирование, наличие «цифрового двойника» и другие параметры.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Пермском крае началось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а с 2025 года — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в регионе насчитывается 3227 объектов, входящих в ИТС. Система включает 285 светофорных объектов, 34 динамических информационных табло, 502 детектора, 750 видеокамер, 466 комплексов фотовидеофиксации, 201 метеостанцию, 13 пунктов весогабаритного контроля.

«До конца года будут завершены работы по установке детекторов еще на 51 участке улично-дорожной сети региона, 15 динамических информационных табло на территории Пермской городской агломерации, и еще пять существующих и четыре новых светофорных объекта будут подключены к автоматической системе управления светофорными объектами города Перми», — заявили в краевом минтрансе.

По словам замглавы краевого минтранса Максима Михеева, сегодня в Пермской городской агломерации к автоматической системе управления дорожным движением (АСУДД) подключено 64% светофоров, все магистральные дороги оснащены камерами и детекторами транспорта. «На сегодняшний день готовимся к запуску пилотного проекта по приоритетному проезду трамваев. Это будет семь светофорных объектов по улицам Крисанова, Пушкина и Борчанинова. Специальное оборудование будет установлено на трамваях и светофорах. При приближении трамвая к перекрестку детектор будет подавать сигнал на светофор, что позволит дать электротранспорту приоритетный проезд перекрестка. Для пассажиров это прежде всего — сокращение времени в пути, что сделает трамваи еще более удобным видом общественного транспорта», — рассказал замминистра.