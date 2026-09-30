В Оренбуржье не пустили 20 тонн персиков из Таджикистана из-за червеца Комстока

На складе временного хранения «Уралкомплект» в Оренбургской области специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль. Как сообщили в ведомстве, в двух партиях персиков общим весом почти 20 тонн, прибывших из Таджикистана, обнаружен карантинный вредитель — червец Комстока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Лабораторная экспертиза, проведенная Оренбургским филиалом центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, подтвердила наличие опасного организма, ограниченно распространенного на территории ЕАЭС.

Владельцу груза выдали уведомление о необходимости принять меры в отношении товара. Впоследствии собственник решил провести обеззараживание продукции. Ввоз персиков запретили, а виновное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Яна Вежлева