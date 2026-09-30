Самарскому предпринимателю объявлено предостережение за игнорирование документов на посылку

Россельхознадзор объявил предостережение самарскому предпринимателю за игнорирование уведомления «о ввозе деревянного крепежного материала и отсутствие гашения сертификатов на него». Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, было обнаружено шесть карантинных сертификатов на отправку «крепежного материала деревянного из хвойных пород» из Нижегородской области в Самару. Документы были оформлены с 25 июля по 18 августа и до настоящего времени не погашены получателем.

Также от предпринимателя, которому отправлен груз, не поступило уведомление о доставке этой подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. В управлении отмечают, что подобные нарушения создают риск распространения карантинных вредных объектов.

Руфия Кутляева