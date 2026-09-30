«Займер» выплатит дивиденды за второй квартал

Акционеры микрокредитной организации «Займер» утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в размере 4,86 руб. на акцию.

Как указано в сообщении компании, на выплату дивидендов будет направлено 100% чистой прибыли за второй квартал 2026 года — 486 млн руб. Последний день покупки акций для получения дивидендов — 8 октября.

Выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка должна быть произведена не позднее 23 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 16 ноября.

Дивидендная политика «Займера» подразумевает ежеквартальную выплату не менее 50% чистой прибыли. В 2025 году компания суммарно направила по 27,29 руб. на каждую акцию. По итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль «Займера» сократилась на 50,5% год к году, до 920,5 млн руб.