«Займер» выплатит дивиденды за второй квартал
«Займер» выплатит дивиденды за второй квартал в размере 4,86 руб. на акцию
Акционеры микрокредитной организации «Займер» утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в размере 4,86 руб. на акцию.
Как указано в сообщении компании, на выплату дивидендов будет направлено 100% чистой прибыли за второй квартал 2026 года — 486 млн руб. Последний день покупки акций для получения дивидендов — 8 октября.
Выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка должна быть произведена не позднее 23 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 16 ноября.
Дивидендная политика «Займера» подразумевает ежеквартальную выплату не менее 50% чистой прибыли. В 2025 году компания суммарно направила по 27,29 руб. на каждую акцию. По итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль «Займера» сократилась на 50,5% год к году, до 920,5 млн руб.
Решение акционеров «Займера» направить всю чистую прибыль за второй квартал 2026 года на дивиденды продолжает практику первого квартала того же года, когда также было выплачено 100% чистой прибыли. Такая модель распределения означает, что компания не оставляет часть текущей прибыли для реинвестирования или пополнения собственного капитала.
Исторически «Займер» финансировал свой бизнес преимущественно за счет собственного капитала и не нуждался в привлечении внешних средств. В 2025 году при рекомендации дивидендов в размере 50% чистой прибыли учитывались потребности в финансировании банка «Евроальянс». При этом в первом квартале 2026 года чистая прибыль «Займера» была снижена из-за планового убытка этого банка, хотя основной микрофинансовый бизнес оставался прибыльным.
Полное распределение прибыли может влиять на способность компании формировать резервы или финансировать рост из внутренних источников, особенно в условиях, когда микрофинансовая отрасль сталкивается с риском снижения прибыли из-за ужесточения регулирования. Таким образом, устойчивость ежеквартальных выплат в размере 100% чистой прибыли будет зависеть от стабильности консолидированной прибыли, включая результаты деятельности банка.