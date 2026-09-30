США и их союзники официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Впервые США ввели войска в страну в 2003 году для свержения Саддама Хусейна. В 2011 году контингент был выведен, однако в 2014 году американские военные снова пришли в Ирак для борьбы с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в РФ).

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The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Американские войска покидают Ирак, оставляя страну в опасности После более чем 23 лет и потратив $1,7 трлн, Америка сворачивает то, что критики назвали бесконечной войной в Ираке, закрыв в среду последнюю крупную американскую военную базу. Но вместо этого затяжной конфликт США с Ираном все глубже втягивает Ирак в пучину противостояния. После ухода американских войск страна остается в ситуации, когда хорошо вооруженные группировки лишь усиливают свой контроль. За первые два месяца конфликта боевики и иранские силы предприняли более 600 атак на дипломатические и военные объекты США в Ираке. Как заявил высокопоставленный представитель администрации США, американская сторона ясно дала понять Ираку, что для него критически важно сохранить суверенитет и не допускать нападений, совершаемых с его территории поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями. Представитель Пентагона сообщил, что США завершают свою официальную военную операцию. Однако они сохраняют в регионе разведывательные и наблюдательные возможности, а также другие ресурсы, которые могут быть задействованы в Ираке. После завершения активной фазы первоначального конфликта в Ираке США вывели свои войска в 2011 году. Три года спустя американские военные вернулись, чтобы вступить в борьбу с «Исламским государством» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”) — группировкой суннитских экстремистов, проникших в Ирак из Сирии. Тысячи авиаударов США помогли иракским и сирийским силам разгромить боевиков, а американские войска остались в Ираке.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) После вывода американских войск Ираку предстоит балансировать между различными аспектами безопасности В Ираке запланировано проведение четырех «Дней суверенитета» — национального праздника, посвященного полному выводу американских войск из страны и подчеркивающего глубокий символизм этого события после более чем двух десятилетий иностранного вмешательства. Эта рискованная затея оставляет Ирану возможность усилить свое влияние в стране и открывает путь к потенциально катастрофическому внутриполитическому противостоянию в будущем. Это также создает потенциал для усиления давления со стороны США, если базирующиеся в Ираке группировки продолжат наносить удары по активам Вашингтона.

Liberation (Париж, Франция) В Ираке есть только видимость разоружения ополченцев Вашингтон и Тегеран оказывают давление на иракское правительство с целью получения монополии на оружие, но ничего не получится до середины 2027 года. Некоторые опасаются, что это вообще никогда не воплотится в реальность. Заявление, которое наделало много шума: в начале лета новоназначенный премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально объявил о графике, призванном обеспечить правительству монополию на оружие. Возможность казалась идеальной: до этого фракции, действующие независимо от государства, ставили сдачу своих арсеналов в зависимость от вывода иностранных войск с иракской территории, который начался в эту среду. Несмотря на вывод войск, не стало сюрпризом то, что некоторые проиранские фракции, объединенные в рамках Исламского сопротивления в Ираке, все это по-прежнему игнорируют. Али аз-Зейди обречен ходить по канату. При поддержке Вашингтона глава правительства фактически имеет очень ограниченное пространство для маневра. Так где же истинный центр иракской власти и кто принимает решения? Ответ, похоже, состоит из двух частей: во-первых, в Багдаде, где судья Фаик Зайдан, председатель Высшего судебного совета, взял на себя рассмотрение всех сложных дел, он же добился назначения аль-Зайди премьер-министром. Но также и в Тегеране, где Корпус стражей исламской революции продолжает оказывать влияние как на вооруженные группировки, так и на правящую коалицию.

Tagesschau (Гамбург, Германия) Для Ирака начинается новая эра Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди говорит о новой эре: «С завершением миссии международной коалиции мы начинаем новый этап в наших отношениях с партнерами: от военного сотрудничества к сотрудничеству в экономике и развитии». И премьер-министр Ирака идет еще дальше. Оружия за пределами иракской армии больше не должно быть: «Мы твердо привержены тому, чтобы государство единолично решало вопросы войны и мира и чтобы все оружие находилось в руках государственных институтов». Однако это пока лишь выдача желаемого за действительное: в Ираке действуют многочисленные хорошо вооруженные ополчения, многие из которых тесно связаны с Ираном — после свержения диктатора Саддама Хусейна Иран смог расширить свое влияние в соседней стране. «Свержение режима отдало Ирак иранцам на блюдечке с золотой каемочкой»,— говорит иорданский политолог Амер ас-Сабайлех. «Иранцы смогли стать самой влиятельной силой и даже решать, как будет управляться Ирак». Руководство в Тегеране имеет влияние на двух фронтах: через прямое вмешательство в политику Багдада и через поддержку вооруженных ополчений. И эти ополчения, похоже, мало заинтересованы в сдаче оружия. Иран и его ополчения рассматривают вывод американских войск в разгар ирано-иракской войны как повод для празднования. Разоружение? Немыслимо. «Существует сильное сопротивление процессу разоружения. Этого не произойдет,— говорит Саджад Эйяд, иракский политолог.— Хотя война между США и Ираном может вскоре снова обостриться, эти группировки не сдадутся; Иран не откажется от этого преимущества. Пока нет соглашения США с Ираном, маловероятно, что ополченцы сдадут оружие». Но напряженность в Ираке ощутима. И еще одна группа обеспокоена — курды. Они управляют северным Ираком в рамках автономного самоуправления, имея собственные вооруженные силы пешмерга. Придется ли теперь и им сложить оружие? И что это будет означать для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”), у которой до сих пор есть спящие ячейки в Ираке? Много вопросов без ответов и разных опасностей в день вывода американских войск, который, как надеются иракцы, принесет их стране удачу, а не новое насилие.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Багдад видит в уходе США «символ суверенитета» Ирак относится к этому, как к победе над Америкой. Вместо того чтобы поблагодарить США за помощь, Ирак относится к США, как будто это они проблема, а не ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”). Почему так? США помогали, обучали, оснащали армию Ирака. Американские солдаты сражались с ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”) и помогали Ираку восстанавливаться. Совсем недавно премьер-министр Ирака приезжал в США за инвестициями в энергетику и другими сделками. Так почему же коалицию воспринимают как проблему, вместо того чтобы аплодировать ей, как она того заслуживает? Другой аспект ухода Америки из Ирака — это Иран. Иран по-прежнему считает, что у США слишком много влияния в Ираке. Иран хочет, чтобы США не было в Ираке и в Персидском заливе, и он будет считать уход США победой. Посмотрим, как все сложится дальше. Однако тот факт, что Ирак изображает уход США как победу, указывает на то, что Ирак не сумел оценить вклад Америки. Неясно пока, что Ирак будет делать после того, как США покинет его берега, и когда — или как — Иран сможет этим воспользоваться.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик