Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

«Час позора и медаль». Так перед стартом шутили участники десятикилометрового забега Московского марафона. Я тоже вышел на дистанцию, чтобы проверить себя и новые умные спортивные часы Huawei Watch GT 7 Pro.

Титановый корпус с сапфировым стеклом без ремешка весит 55,5 г. Для универсальной модели нормально, но специализированные беговые часы бывают почти вдвое легче. Зато вместе с симпатичным зеленым силиконовым браслетом новинка почти не ощущается на руке. Главное, что после заметной активности под ремешком не было дискомфорта.

Встроенные сенсоры GT 7 Pro собрали, а алгоритмы проанализировали куда больше сведений, чем мне хотелось бы знать о своей физической форме. Средний пульс 164 удара в минуту показал, что я скорее страдал на протяжении 10 км. Уровень подсчитанного стресса был выше среднего. А вот максимальное потребление кислорода оказалось очень хорошим для моего возраста и пола. Баланс ног выявил легкий перекос: правая нога была нагружена на 3% больше.

Конечно, часы измерили весь набор стандартных показателей: каденс, шаг, мощность, темп, скорость, подъем, спуск, калории, время контакта с землей, индекс бега и даже оценили общую нагрузку в баллах. Это любопытно и просто изучить, а при ответственных регулярных тренировках еще и пригодится. Все данные доступны на часах и в мобильном приложении «Huawei Здоровье», где они упакованы в схемы и подробное описание.

А что с точностью? Электронный чип, встроенный в стартовый номер, зафиксировал мой результат на 39 секунд хуже, чем GT 7 Pro. На дистанции я замечал, что с каждой километровой отметкой часы отбивали отрезок все раньше и раньше. Можно принять это за попытку польстить, но скорее это следствие перестроений в толпе бегунов. Трассу для марафонов измеряют по кратчайшей траектории, а я бежал как придется. Итоговая разница по времени в пересчете на путь составила лишние 90 м. Легко набрать, если двигаться в толпе змейкой.

Важная информация, которую дает GT 7 Pro, особенно при серьезных нагрузках, это длительность восстановления. На полное восполнение ресурсов алгоритм отвел мне 40 часов. Прогноз оказался близок к реальности: по ощущениям, страдания растянулись как раз на два дня.

Александр Леви