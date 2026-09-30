В Тольятти построят Беговой центр ВФЛА для детей и взрослых

В среду, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился в Москве с председателем Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым. Они договорились построить Беговой центр ВФЛА в Тольятти, в котором смогут заниматься и дети, и взрослые. Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время встречи губернатор и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта. Планируется создать условия для спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, укрепления здоровья жителей региона, построить необходимую инфраструктуру и проводить соревнования.

«Будем проводить не только тренировки, но и мастер-классы, фестивали, семейные мероприятия и встречи с известными спортсменами. Это федеральный общественно-значимый проект, который позволяет сделать бег доступным каждому», — сообщил глава Самарской области.

Руфия Кутляева