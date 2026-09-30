Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

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В апреле 2026 года Минцифры уже предлагало дать мобильным операторам право подтверждать биометрию и аккаунты россиян на «Госуслугах» в салонах связи. Это было нацелено на повышение доступности услуг и сервисов, развитие инфраструктуры цифровой идентификации и создание дополнительных точек обслуживания в рамках биометрических сервисов.

Ранее подтвердить учетную запись и данные в Единой биометрической системе можно было онлайн в банках-партнерах или очно в МФЦ и отделениях банков. Для доступа к полному функционалу «Госуслуг» требовалось подтверждение биометрии.

В мае 2026 года в России обсуждалось расширение инфраструктуры предоставления государственных услуг, включая возможность оказывать их через отделения Социального фонда. Эта инициатива также была направлена на повышение доступности сервисов для граждан, позволяя региональным властям определять дополнительные уполномоченные организации.