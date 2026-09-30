Под Новосибирском закрыли кладбище из-за угрозы нападения медведей

В Новосибирской области ограничили вход на кладбище в Куйбышевском районе из-за угрозы нападения медведей. Жителей попросили перенести посещение могил на более поздний срок.

«Медведь замечен в районе Новоуспенского кладбища в Куйбышеве. Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, дежурят сотрудники полиции», — говорится в сообщении администрации района в соцсети «ВКонтакте». Граждан также попросили воздержаться от походов в лес, особенно в одиночку.

Следы медведя на территории кладбища 29 сентября обнаружил один из жителей, после чего поделился находкой в соцсетях. Автор сообщения отметил, что одна из могил была слегка разрыта.