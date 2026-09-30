Посреднику придется досидеть

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор бывшему директору АО «Продмаш» Леониду Караханову, который был осужден за посредничество в передаче взятки в полмиллиона рублей председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой. Леонид Караханов заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой — четырехлетний срок наказания, назначенный ему в 2025 году, был сокращен апелляцией до двух лет пяти месяцев. Предприниматель вышел на свободу, но против смягчения наказания выступила прокуратура. В итоге крайсуд вернулся к более суровой версии приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда подтвердила обоснованность приговора, вынесенного в январе 2025 года Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону в отношении бывшего директора АО «Продмаш» Леонида Караханова. Предприниматель признан виновным в посредничестве при передаче взятки в сумме 500 тыс. руб. председателю Советского райсуда Ростова-на-Дону Елене Коблевой и приговорен к четырем годам колонии общего режима с выплатой штрафа в сумме 10 млн руб.

Леонид Караханов признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Сразу после вынесения приговора подсудимый составил апелляционную жалобу, которая была передана из Ростовского областного суда в Краснодарский краевой суд для обеспечения объективности. В июне 2025 года крайсуд снизил срок наказания Леониду Караханову до двух лет пяти месяцев. Суд сослался на преклонный возраст подсудимого (65 лет) и проблемы со здоровьем, а также на многолетнее участие предпринимателя в благотворительности. Вскоре Леонид Караханов вышел на свободу, так как с момента задержания в 2023 году содержался в СИЗО. Однако прокуратура Ростовской области сочла наказание необоснованно мягким и направила представление в Четвертый кассационный суд.

По мнению надзорного ведомства, сокращение срока лишения свободы посреднику недопустимо с учетом высокой общественной опасности коррупции.

В октябре 2025 года по решению кассации дело в отношении Леонида Караханова поступило в Краснодарский крайсуд для повторного рассмотрения его жалобы. Слушание по делу многократно откладывалось — суд назначил медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, имеются ли у подсудимого болезни, препятствующие его содержанию под стражей. Леонид Караханов представил документы о том, что страдает онкологическим заболеванием, однако экспертиза этого не подтвердила. В мае 2026 года процесс был приостановлен из-за неявки подсудимого. Суд пришел к выводу, что Леонид Караханов скрылся, и объявил его в розыск.

Адвокат Андрей Арзуманян рассказал “Ъ”, что в тот момент его подзащитный находился в больнице после операции на сердце.

«Мы направили в суд несколько ходатайств о продолжении процесса и о вызове подсудимого на заседание, но ответа не получили. Данных о розыске Леонида Караханова в полиции не было в течение нескольких месяцев, хотя мой подзащитный был готов явиться в любой момент. Наконец 31 августа его вызвали в отдел МВД и задержали»,— сообщил он. Господин Арзуманян пояснил “Ъ”, что решение краевого суда, подтвердившее четырехлетний срок наказания, будет обжаловано в кассации. Защита также будет настаивать на повторной экспертизе состояния здоровья подсудимого.

Елена Коблева, ранее возглавлявшая Советский райсуд Ростова, в феврале была приговорена к десяти годам колонии за получение взятки в сумме 500 тыс. руб. от бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко.

Посредниками в коррупционной схеме выступили Николай Студеникин, занимавшийся переработкой рыбы, а также его знакомый Леонид Караханов. В октябре 2022 года пограничники задержали Владимира Боженко за браконьерство, мировой суд конфисковал его лодки и невод. Леонид Караханов по просьбе Николая Студеникина вышел на судью Елену Коблеву, которая за взятку организовала отмену решения о конфискации.

Анна Перова, Краснодар