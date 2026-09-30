Фильм «Игра престолов: Завоевание Эйгона» выйдет на экраны в июне 2029 года

Премьера картины «Игра престолов: Завоевание Эйгона» состоится 1 июня 2029 года, сообщает Deadline. Это первый полнометражный фильм франшизы, основанной на серии книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина.

Режиссером выступит Оуэн Харрис («Рыцарь Семи Королевств»), сценарий написал Бо Уиллимон («Карточный домик»).

По сообщениям, в центре сюжета будет история основателя династии Таргариенов Эйгоне I, а также история его завоевании Вестероса за несколько столетий до событий сериала «Игра престолов». Персонаж Эйгона I никогда не появлялся на экране.

Екатерина Наумова