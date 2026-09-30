Володин сообщил об обновлении состава Госдумы на 41% по итогам выборов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Показатель обновления состава Государственной думы рассчитывается исходя из доли депутатов, ранее не работавших в палате, от общего числа мест. Так, 184 новых депутата из 450 мест составляют около 41%.

Практический эффект обновления проявляется в перераспределении позиций внутри палаты. Фракция «Новые люди» стала четвертой по численности и получила руководство тремя комитетами вместо двух, добавив комитет по экологии к комитетам по туризму и по малому и среднему предпринимательству. Однако окончательная структура комитетов на 28 сентября еще не была согласована, и последних председателей должны были определить в начале недели.