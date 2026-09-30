Володин сообщил об обновлении состава Госдумы на 41% по итогам выборов
Состав депутатов Госдумы после выборов обновился на 41%. В нижнюю палату девятого созыва вошли 184 новых депутата. Об этом заявил Вячеслав Володин, переизбранный председателем Госдумы.
Парламентские выборы завершились 20 сентября. По их итогам число депутатов от партии «Единая Россия» выросло с 324 до 349 человек. Количество мандатов КПРФ сократилось с 57 до 37. Представительство ЛДПР выросло с 21 до 23 депутатов, а «Новых людей» — с 13 до 19. «Справедливая Россия» получила 17 мест, потеряв 10 мандатов. Кроме того, в Госдуму прошли четыре самовыдвиженца и один депутат от партии «Родина».
Показатель обновления состава Государственной думы рассчитывается исходя из доли депутатов, ранее не работавших в палате, от общего числа мест. Так, 184 новых депутата из 450 мест составляют около 41%.
Практический эффект обновления проявляется в перераспределении позиций внутри палаты. Фракция «Новые люди» стала четвертой по численности и получила руководство тремя комитетами вместо двух, добавив комитет по экологии к комитетам по туризму и по малому и среднему предпринимательству. Однако окончательная структура комитетов на 28 сентября еще не была согласована, и последних председателей должны были определить в начале недели.