Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tsering Topgyal / AP Фото: Tsering Topgyal / AP

Неожиданная тема сегодня: подделки индийских художественных работ. Оказывается, и такое есть. Хотя ничего нового под солнцем. Вспомним поддельных Джакометти, которых в Европе произвели сотнями. Или дело Knoedler, где картины Ротко писали в гараже, а продавали за миллионы на Манхэттене.

Та же история повторяется сегодня на новых арт-территориях, причем с такой скоростью, что рынок за ней не успевает. Рост цен на работы индийских мастеров, таких как Мак­бул Фида Хусейн и Васудео Гайтонде, привлекает подделки. Добавим проблемы с документацией и рост онлайн-продаж, которые облегчают распространение фальшивок.

Индийский рынок аукционов изобразительного искусства стабильно растет уже десять лет. Данные Artprice показывают, что в 2025 году он принес $194,7 млн. Это в четыре раза больше, чем в 2015-м, когда оборот составлял $49 млн. Сейчас Индия занимает восьмое место в мировом рейтинге стран по объему продаж произведений искусства и второе в Азии после Китая.

В 2022 году 20 индийских работ преодолели рубеж в $1 млн. В следующем году их число достигло 32, а в 2025-м выросло до 48, и это абсолютный рекорд. Вообще 2025 год стал важной вехой. Впервые работа индийского художника принесла более $10 млн. Картина «Без названия (Gram Yatra)» 1954 года кисти Макбула Фида Хусейна ушла за $13,75 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. А дальше — больше. В этом году прямо в Мумбаи «Яшода и Кришна» Раджи Рави Вармы приблизилась к $18 млн на аукционе Saffronart 1 апреля. В целом за первые девять месяцев 2026-го почти 3 тыс. работ индийских художников нашли покупателей. Это больше, чем продали за 12 месяцев всего четыре года назад.

Интересно, что индийский аукционный дом Astaguru расширяется за рубежом. В мае 2026-го он открыл постоянный филиал в лондонском Южном Кенсингтоне, первый за пределами Азии. Компания основана в Мумбаи в 2008 году, а сейчас проводит там собственные продажи и уже объявила о дальнейших открытиях в Азии и США. Таким образом индийский рынок экспортирует искусство, коллекционеров, а теперь и аукционные дома.

Дмитрий Буткевич