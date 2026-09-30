В Самаре кассация пересмотрит приговор по делу об убийстве 1998 года в Омутнинске

В четверг, 1 октября, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре приступит к рассмотрению кассационных жалоб осужденных предпринимателей Вадима Окатьева и Константина Тяжельникова, а также их адвокатов. Защита требует полной отмены приговора Омутнинского районного суда и апелляционного определения Кировского областного суда, ссылаясь на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права. Об этом сообщает пресс-служба кассационной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Шестого кассационного суда общей юрисдикции Фото: Пресс-служба Шестого кассационного суда общей юрисдикции

Ранее по вердикту коллегии присяжных заседателей суд признал Окатьева и Тяжельникова виновными в убийстве Антонины Смирновой и покушении на убийство ее невестки Ольги Смирновой, сопряженных с разбойным нападением. Преступление было совершено в июне 1998 года в Омутнинске Кировской области.

Следствие установило, что двое преступников ворвались в дом семьи Смирновых. Нападавшие знали о деньгах, которые потерпевшие выручили от недавней продажи квартиры.

Преступники избили женщин палками и потребовали отдать наличные. 48-летняя Антонина Смирнова скончалась на месте. Ее 23-летняя невестка Ольга Смирнова выжила: от побоев она потеряла сознание, а когда пришла в себя, притворилась мертвой. В доме также находился двухлетний сын Ольги. В итоге преступникам удалось похитить немногим более шести тыс. рублей — малую часть от вырученных за недвижимость средств.

Тогда же следствие арестовало по делу двух кировских предпринимателей — 25-летнего Вадима Окатьева и 27-летнего Константина Тяжельникова. Основанием стало опознание обоих выжившей потерпевшей. Но спустя три месяца с них сняли все обвинения: нашлись свидетели, подтвердившие, что в ночь преступления оба находились в Кирове, в своем кафе «Погребок», в 172 км от Омутнинска. В итоге дело приостановили и сдали в архив.

Следствие установило, что после этого коммерсанты оказывали давление на свидетелей преступления. Но в 2024 году Ольга Смирнова повторно опознала нападавших.

В сентябре 2025 года Омутнинский районный суд — впервые в своей практике — рассмотрел дело с участием коллегии присяжных заседателей, сформированной из жителей Омутнинска. Присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Суд признал Окатьева и Тяжельникова виновными в убийстве и покушении на убийство, сопряженных с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Окатьев получил 19 лет и 1 месяц, Тяжельников — 18 лет колонии строгого режима. С обоих солидарно взыскано 2,5 млн руб. компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Георгий Портнов