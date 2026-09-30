Венчурная компания требует с ПНППК средства федерального гранта

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск столичного АО «Российская венчурная компания» к ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Согласно материалам дела, истец требовал взыскать с ПНППК штрафные санкции по договору о предоставлении гранта от 23 июля 2020 года в пользу Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Сумма требований — 20,8 млн руб. Как указано в определении, исковое заявление подано с нарушением требований. Оно оставлено без движения 19 октября этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

АО «Российская венчурная компания» и Фонд поддержки проектов «НТИ» являются федеральными структурами. Фонд оказывает финансовую и экспертную поддержку компаниям для реализации НТИ из средств федерального бюджета. Ведомство предоставляет научным организациям гранты для проведения исследований и обучения специалистов в области сквозных технологий.

ПАО «ПНППК» занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке свыше 18,95 млрд руб., чистая прибыль составила более 1,77 млрд руб.