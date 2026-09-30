Облсуд смягчил приговор оренбуржцу за поджог дома с целью убийства

Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу жителя села Нижний Гумбет Октябрьского района, ранее осужденного за попытку убийства престарелого родственника. По версии следствия, мужчина, испытывая личную неприязнь, поджег дом, в котором находился потерпевший. Перед тем как спровоцировать масштабный пожар, он осознавал, что рядом живут соседи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе суда, довести замысел до конца не удалось: пожар вовремя заметили местные жители и помогли пенсионеру выбраться. Но дом и все имущество полностью сгорели.

Суд первой инстанции приговорил подсудимого к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Защита пыталась оспорить приговор, настаивая на отсутствии прямого умысла, но безуспешно.

Облсуд оставил жалобу без удовлетворения, но принял во внимание активное способствование осужденного расследованию и сократил срок отбывания наказания на два месяца.

Яна Вежлева