Прокуратура утвердила обвинение журналисту-иноагенту Роману Доброхотову

Прокуратура ЮЗАО Москвы утвердила обвинительное заключение по делу журналиста Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в организации деятельности нежелательной организации — издания The Insider (признано в РФ иноагентом), которое он возглавляет.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, находящегося в розыске», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Дело против журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ.

Издание The Insider (иноагент) признали нежелательной в России организацией 15 июля 2022 года. В прокуратуре рассказали, что шеф-редактора издания уже дважды привлекали к административной ответственности за участие в его деятельности. В то же время, как заявили в прокуратуре, Роман Доброхотов (иноагент) продолжил размещать в интернете материалы, которые «содержат негативную оценку» происходящих в России событий. Сейчас журналист заочно арестован.