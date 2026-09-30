Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за шпионаж
Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя к 12 годам в колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж) за передачу украинским спецслужбам секретных сведений о российских войсках и спецслужбах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, в марте 2022 года мелитополец начал сотрудничать со Службой безопасности Украины и передавать ей секретные сведения о местах дислокации подразделений, военной техники и личного состава ВС РФ, а также местах проживания офицерского состава российской армии и российских спецслужб. Личность мужчины и обстоятельства его задержания не раскрывают. По информации суда, он был сторонником украинского режима и не поддерживал политику, проводимую руководством России, но «покидать пределы родного города не стал».
Ближайший сопоставимый приговор Запорожского областного суда был вынесен в октябре 2025 года: житель Энергодара получил 12 лет строгого режима за передачу СБУ координат подразделений российской армии. Это показывает, что в делах о передаче военных сведений иностранной спецслужбе такой срок уже применялся судом в том же регионе.
По статье 276 УК РФ назначались и более длительные сроки. В июле 2024 года журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович получил 16 лет строгого режима по обвинению в сборе для ЦРУ секретных сведений о выпуске и ремонте военной техники на Уралвагонзаводе.
В первом полугодии 2024 года в России вынесли 18 приговоров за шпионаж — вдвое больше, чем за весь 2023 год.