Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя к 12 годам в колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж) за передачу украинским спецслужбам секретных сведений о российских войсках и спецслужбах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в марте 2022 года мелитополец начал сотрудничать со Службой безопасности Украины и передавать ей секретные сведения о местах дислокации подразделений, военной техники и личного состава ВС РФ, а также местах проживания офицерского состава российской армии и российских спецслужб. Личность мужчины и обстоятельства его задержания не раскрывают. По информации суда, он был сторонником украинского режима и не поддерживал политику, проводимую руководством России, но «покидать пределы родного города не стал».

Александр Дремлюгин, Симферополь