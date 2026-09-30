Путин наградил врачей за спасение пострадавших при взрыве на копейском заводе

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского врачей копейской городской больницы №1, которые помогали спасать пострадавших при взрыве на заводе «Пластмасс». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Медали получили главный врач Алексей Алешкевич, травматологи-ортопеды Амангельды Биктимиров, Леонид Дымов, Константин Казимиров и Александр Калуга, реаниматологи-анестезиологи Николай Гвоздев, Анастасия Мазаева и Станислав Нарбут. Также награждены заведующий травмпунктом Владислав Гладких, заведующий травматологическим отделением Сергей Казимиров, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Пашкульский, заместитель главного врача по хирургической помощи Александр Супрун и уролог Кирилл Ткаченко.

Кроме того, тем же указом медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили начальник подразделения мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Эльнар Зиганшин, руководитель троицкого отряда Владимир Мацун и замначальника ведомства по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин. Заслуженным работником транспорта РФ признан машинист электровоза челябинского депо Южно-Уральской дирекции тяги Сергей Лавров.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, чрезвычайная ситуация на одном из копейских заводов случилась поздним вечером 22 октября. В одном из цехов произошел взрыв. Погибли 23 человека. Пострадали и были направлены на лечение еще 29 работников. Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

Виталина Ярховска