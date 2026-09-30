ФСБ задержала россиянина за изготовление поддельных документов для релокантов

Сотрудники ФСБ и СКР во время совместной операции задержали жителя Нижегородской области, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов. Они предназначались для получения россиянами за границей статуса политического беженца, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — 1997 года рождения, его имя и другие подробности не приводятся. По данным ФСБ, мужчина за деньги изготавливал поддельные документы, «содержащие официальную символику правоохранительных и иных государственных органов власти».

При обыске у задержанного изъяли более 150 печатей разных ведомств и 200 комплектов поддельных документов. Среди них были фиктивные постановления об административных правонарушениях и медсправки о получении увечий при задержании. Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных бланков (ч. 1 ст. 327 УК РФ), дело направлено в суд.