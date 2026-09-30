ФСБ задержала россиянина за изготовление поддельных документов для релокантов
Сотрудники ФСБ и СКР во время совместной операции задержали жителя Нижегородской области, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов. Они предназначались для получения россиянами за границей статуса политического беженца, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный — 1997 года рождения, его имя и другие подробности не приводятся. По данным ФСБ, мужчина за деньги изготавливал поддельные документы, «содержащие официальную символику правоохранительных и иных государственных органов власти».
При обыске у задержанного изъяли более 150 печатей разных ведомств и 200 комплектов поддельных документов. Среди них были фиктивные постановления об административных правонарушениях и медсправки о получении увечий при задержании. Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных бланков (ч. 1 ст. 327 УК РФ), дело направлено в суд.
Поддельные материалы в такой схеме должны подменять доказательства ключевого обстоятельства для убежища: во Франции заявитель обязан подтвердить, что в стране проживания ему со стороны государства угрожает опасность для здоровья или жизни. При этом оцениваются не только события непосредственно перед отъездом, но и более ранние обстоятельства жизни, а также политические взгляды заявителя.
Практическое значение документов связано и с периодом рассмотрения заявления: во Франции сама его подача дает право легально находиться в стране, получать помощь и пользоваться некоторыми социальными структурами. Поэтому фиктивные подтверждения преследования рассчитаны на процедуру, в которой решение о допуске к таким правам принимается до окончательного ответа по делу.