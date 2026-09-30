Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Бадре Гунбе по случаю Дня победы и независимости.

«Российско-абхазские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что они будут и впредь укрепляться на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности»,— указал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что Москва продолжит помогать Сухуму в решении вопросов государственного строительства и социально-экономического развития.

В конце сентября 1993 года абхазские вооруженные силы получили полный контроль над автономией, после чего завершилась грузино-абхазская война. О независимости республика объявила в мае 1992 года. В 2008 году независимость Абхазии признали Россия и Никарагуа, позднее — Венесуэла и Сирия. Остальные страны-члены ООН считают Абхазию частью Грузии.