Прокуратура обнаружила у таможенника незаконное имущество на 85 млн рублей
Первореченский районный суд Владивостока рассмотрит иск транспортного прокурора об изъятии в доход государства имущества и финансовых активов стоимостью свыше 85 млн руб. у бывшего начальника одного из отделов службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления. Таможенник не смог подтвердить законность приобретения активов.
«В ходе проверки прокуратурой установлено наличие у госслужащего дорогостоящих активов, в том числе жилого дома, квартиры, автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover, которые регистрировались им на близких лиц, не располагающих при этом легальными заработками для таких покупок»,— написано в сообщении надзорного ведомства.
У таможенника также арестовали имущество стоимостью 53 млн руб. и денежные средства в размере более 32 млн руб., «в отношении которых не представлены доказательства их приобретения на законные доходы».
В отношении ответчика по иску надзора возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток «в общем размере свыше 500 тыс. руб. за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление перемещаемых через границу товаров» от участников внешнеэкономической деятельности.
Ранее прокуратура направила аналогичный иск в суд об обращении в доход государства незаконно приобретенных имущества и финансовых активов бывшего заместителя начальника таможенного поста Владивостокской таможни стоимостью свыше 70 млн руб.
В такой процедуре иск имеет публичный характер: имущество изымают не для возмещения ущерба конкретному потерпевшему, а в доход государства. Ответчик должен доказать законность происхождения средств, причем юридически значимым обстоятельством является установление источника денег, а не формальное сопоставление расходов с совокупным доходом за три года.
Уголовное дело и иск об обращении имущества в доход государства — разные механизмы. Конфискация в рамках уголовного дела происходит на основании обвинительного приговора, когда суд устанавливает преступное происхождение имущества, тогда как прокурор может добиваться его изъятия в гражданском процессе еще до того, как обвиняемый предстанет перед судом по уголовному делу.
Верховный суд в июле 2026 года разъяснил, что предметом такого иска могут быть не только активы, в отношении которых не представлены доказательства приобретения на законные доходы, но и имущество, полученное в результате коррупционных деяний, а также доходы от его использования и реализации. Если такое имущество успели продать или перевести в деньги, изъятию подлежит соответствующая денежная сумма. При оценке законных источников суд вправе учитывать имущество всех совместно проживающих членов семьи, если они вели общее хозяйство и совместный бюджет.