Прокуратура обнаружила у таможенника незаконное имущество на 85 млн рублей

Первореченский районный суд Владивостока рассмотрит иск транспортного прокурора об изъятии в доход государства имущества и финансовых активов стоимостью свыше 85 млн руб. у бывшего начальника одного из отделов службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления. Таможенник не смог подтвердить законность приобретения активов.

«В ходе проверки прокуратурой установлено наличие у госслужащего дорогостоящих активов, в том числе жилого дома, квартиры, автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover, которые регистрировались им на близких лиц, не располагающих при этом легальными заработками для таких покупок»,— написано в сообщении надзорного ведомства.

У таможенника также арестовали имущество стоимостью 53 млн руб. и денежные средства в размере более 32 млн руб., «в отношении которых не представлены доказательства их приобретения на законные доходы».

В отношении ответчика по иску надзора возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток «в общем размере свыше 500 тыс. руб. за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление перемещаемых через границу товаров» от участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее прокуратура направила аналогичный иск в суд об обращении в доход государства незаконно приобретенных имущества и финансовых активов бывшего заместителя начальника таможенного поста Владивостокской таможни стоимостью свыше 70 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток