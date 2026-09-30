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Озвучивавший Бэтмена актер Антон Алехин погиб в ДТП

В ДТП погиб актер дубляжа и диктор Антон Алехин

Актер дубляжа и диктор Антон Алехин, в том числе озвучивавший Бэтмена, погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в творческом объединении Flarrow Films, с которым он сотрудничал. В окружении актера рассказали ТАСС, что причиной стало ДТП.

Антон Алехин

Антон Алехин

Фото: Архив Антона Алехина

Антон Алехин

Фото: Архив Антона Алехина

По данным Flarrow Films, диктор «выбежал на красный», другие подробности о его гибели не приводятся. «26 сентября трагически погиб наш самый первый Бэтмен — диктор Антон Алехин… Он был талантливым и востребованным профессионалом и, самое главное, замечательным человеком, который всегда помогал нам в начале нашего пути»,— заявили в объединении.

Антон Алехин озвучил персонажа Бэтмена более чем в 50 анимационных фильмов, в том числе «Лига Справедливости: Без границ», «Бэтмен и Супермен: битва Суперсыновей», «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», «Бэтмен против Черепашек-ниндзя». Также занимался озвучкой рекламы.

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