Госэкспертиза одобрила проект спорткомплекса в Мотовилихе

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта». Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Заключение было выдано 29 сентября. Застройщиком является управление капитального строительства Пермского края. Проектную документацию подготовило ООО «Верхнекампроект».

Спорткомплекс расположится на ул. Лебедева рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. В состав объекта войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторами для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта.