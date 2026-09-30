Южный берег Крыма частично обесточен

Большая Ялта в Крыму частично обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». По словам специалистов, электроэнергии нет у жителей Ялты, Ливадии и Виноградного. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества.

По информации «Крымэнерго», более 20 населенных пунктов в Красногвардейском районе полуострова также остались без света из-за проведения плановых ремонтных работ. На предприятии напомнили, что в Крыму сохраняется режим ограничения подачи электроэнергии. Он осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.

Александр Дремлюгин, Симферополь