В ЕС байкеров Hells Angels заподозрили в отмывании денег
Более 1 тыс. полицейских и бойцов спецназа принимают участие в начавшейся в Европе операции в отношении международной сети отмывания денег. Как утверждают правоохранительные органы, мероприятие связано с байкерским клубом Hells Angels. Обыски проходят более чем на 100 объектах, в основном в Германии, а также в Бельгии, Болгарии и Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Дуйсбурга
Основная часть операции проходит в земле Северный Рейн—Вестфалия, в первую очередь в Дуйсбурге. Полиция сообщает, что предшествовавшее операции расследование длилось около четырех лет. В центре внимания правоохранительных органов оказались «лица, причастные к деятельности сети отмывания денег, действующей в Германии и Европе, и высокопоставленные члены группировки байкеров».
В числе подозреваемых 71 человек. Их обвиняют в создании «преступной организации, вымогательствах, организованном и коммерческом мошенничестве, отмывание денег в крупных масштабах», а также в уклонении от уплаты налогов, нападениях и незаконном обороте оружия. Во время операции полиция Дуйсбурга уже изъяла активы на сумму €48,6 млн. О ходе мероприятия прокуратура и полиция Дуйсбурга отчитаются на пресс-конференции 1 октября.
Недавно, 28 мая 2026 года, германская полиция проводила обыски у участников байкерской группировки в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии, подозревая их в торговле наркотиками и оружием. Тогда в центре расследования находились восемь участников, некоторые из которых могли быть связаны с байкерской группировкой Hells Angels.
Ранее, 28 апреля 2026 года, уже проходили масштабные обыски у членов Hells Angels в 28 городах Германии, включая Дуйсбург, где сейчас проходит основная часть операции. Тогда было задействовано около 1,2 тысячи силовиков и конфискованы наличные и ценности на общую сумму 2,5 млн евро, а также оружие. В ходе той операции был арестован глава отделения Hells Angels в Леверкузене, а его деятельность была запрещена.
Власти ФРГ ранее запрещали деятельность нескольких отделений Hells Angels, членов которых обвиняли в причастности к организованной преступности. Например, в рамках апрельской операции расследование велось в отношении 44 человек, подозреваемых в производстве и торговле наркотиками, вымогательстве и создании преступной организации.