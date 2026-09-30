В ЕС байкеров Hells Angels заподозрили в отмывании денег

Более 1 тыс. полицейских и бойцов спецназа принимают участие в начавшейся в Европе операции в отношении международной сети отмывания денег. Как утверждают правоохранительные органы, мероприятие связано с байкерским клубом Hells Angels. Обыски проходят более чем на 100 объектах, в основном в Германии, а также в Бельгии, Болгарии и Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Дуйсбурга

Основная часть операции проходит в земле Северный Рейн—Вестфалия, в первую очередь в Дуйсбурге. Полиция сообщает, что предшествовавшее операции расследование длилось около четырех лет. В центре внимания правоохранительных органов оказались «лица, причастные к деятельности сети отмывания денег, действующей в Германии и Европе, и высокопоставленные члены группировки байкеров».

В числе подозреваемых 71 человек. Их обвиняют в создании «преступной организации, вымогательствах, организованном и коммерческом мошенничестве, отмывание денег в крупных масштабах», а также в уклонении от уплаты налогов, нападениях и незаконном обороте оружия. Во время операции полиция Дуйсбурга уже изъяла активы на сумму €48,6 млн. О ходе мероприятия прокуратура и полиция Дуйсбурга отчитаются на пресс-конференции 1 октября.

Алена Миклашевская