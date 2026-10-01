В Черноземье 2 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +14°C

В пятницу, 2 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +5°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +14°C, вечером опустится до +10°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +7°C, днем воздух прогреется до +12°C, вечером ожидается +10°C, а ночью температура вновь опустится до +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +7°C, днем будет до +13°C, вечером — +10°C, а ночью температура снова опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +9°C, а ночью столбик термометра покажет +6°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +6°C, днем — +13°C, вечером столбик термометра покажет до +9°C, а ночью снова — +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +6°C, днем — +10°C, вечером вновь — +8°C, а ночью столбик термометра опустится до +5°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова