В Саратовской области 33 человека получили реальные сроки за организацию нелегальной миграции
В Саратовской области 33 человека осуждены за организацию незаконной миграции
Суд в Саратовской области огласил приговоры лидеру и участникам преступного сообщества по делу об организации преступного сообщества. 33 человека получили сроки от девяти месяцев до 17 лет.
Как указано в публикации «МВД медиа», фигуранты дела помогали незаконно въезжать в Россию и выезжать из страны примерно 6 тыс. иностранцам. «Злоумышленники обеспечивали нелегалам безопасный выезд в одно из сопредельных государств, тем самым давали им возможность избежать административной ответственности»,— добавили там. За свои услуги подельники получали от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. с пассажира.
Преступное сообщество, как сообщили правоохранители, действовало в Энгельсском и Ершовском районах. Организатору сообщества назначили 17 лет колонии, двум его ближайшим соратникам — 16 лет и шесть месяцев и 12 лет и шесть месяцев. Еще 30 фигурантам суд назначил наказание в виде заключения под стражу на сроки от девяти месяцев до семи лет.
В марте 2024 года МВД сообщало о саратовском канале, через который незаконно находившимся в России иностранцам помогали избежать административной ответственности. В Энгельсском районе тогда выявили аналогичную группу, которую правоохранители назвали другим структурным подразделением криминальной организации.
Практическая сторона подобных каналов ранее описывалась в другом саратовском деле: в мае 2021 года иностранцев перевозили через пограничные посты, предъявляя документы с ложными сведениями об их законном нахождении в России. Это показывает, что для схемы были важны не только перевозка и пересечение границы, но и создание видимости законного статуса пассажиров.