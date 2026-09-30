В Саратовской области 33 человека получили реальные сроки за организацию нелегальной миграции

Суд в Саратовской области огласил приговоры лидеру и участникам преступного сообщества по делу об организации преступного сообщества. 33 человека получили сроки от девяти месяцев до 17 лет.

Как указано в публикации «МВД медиа», фигуранты дела помогали незаконно въезжать в Россию и выезжать из страны примерно 6 тыс. иностранцам. «Злоумышленники обеспечивали нелегалам безопасный выезд в одно из сопредельных государств, тем самым давали им возможность избежать административной ответственности»,— добавили там. За свои услуги подельники получали от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. с пассажира.

Преступное сообщество, как сообщили правоохранители, действовало в Энгельсском и Ершовском районах. Организатору сообщества назначили 17 лет колонии, двум его ближайшим соратникам — 16 лет и шесть месяцев и 12 лет и шесть месяцев. Еще 30 фигурантам суд назначил наказание в виде заключения под стражу на сроки от девяти месяцев до семи лет.