В Башкирии почти 17% организаций сталкивались с кибератаками

В прошлом году 16,9% организаций Башкирии сталкивались с инцидентами, связанными с вмешательством в информационную безопасность, говорится в исследовании агентства FinExpertiza. За год доля среднего и крупного бизнеса, подвергшегося кибератакам или заражениям вредоносным программным обеспечением, выросла на 2,3 процентного пункта.

В среднем по Приволжскому федеральному округу с кибер-угрозами в 2025 году столкнулись 17,6% организаций, по России — 17,8%. По стране доля организаций, имевших дело с киберугрозами, за год увеличилась на 1,5%.

Чаще всего с такими инцидентами сталкиваются организации оптовой и розничной торговли, гостиничного дела и общепита и образования.

Идэль Гумеров