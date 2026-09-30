В Челябинской области контрактника осудили за покупку мефедрона

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в пособничестве в покупке наркотического средства для потребления (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный предложил сослуживцу купить не менее 5 г мефедрона для потребления последним и посодействовать в этом. Под контролем сотрудников ФСБ России его знакомый передал контрактнику 20 тыс. руб. для этого. Через другого приятеля военнослужащий приобрел наркотическое вещество онлайн и поехал искать тайник-закладку. Забрав мефедрон оттуда, контрактник перевез его в другой город, где его задержали при передаче наркотического средства сослуживцу.

Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска