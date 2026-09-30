Андрей Исаев стал заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев избран заместителем руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме IX созыва по направлениям, сообщила пресс-служба партии. Решение принято 29 сентября на первом организационном собрании фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Руководителем фракции избран Дмитрий Кобылкин, его первыми заместителями стали Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Заместителями руководителя фракции по направлениям, помимо господина Исаева, избраны Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева. Всего во фракцию вошли 350 депутатов.

Андрей Исаев вновь избран депутатом Госдумы по Удмуртскому одномандатному округу №38. На выборах он получил 44,85% голосов. Ранее он также занимал должность заместителя руководителя фракции ЕР в Госдуме VIII созыва.

Таким образом, в Госдуме Удмуртию от ЕР будут представлять три депутата: помимо Андрея Исаева, мандаты получили Олег Гарин и Татьяна Ишматова.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты запланировано на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.