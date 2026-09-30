Гимнасты из Тольятти завоевали медали на первенстве России

С 21 по 29 сентября в Уфе прошло первенство России по спортивной гимнастике среди юношей. Спортсмены из Тольятти стали призерами первенства. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Призерами в отдельных видах многоборья стали воспитанники тольяттинской СШОР № 10 «Олимп» и тренера Олега Ярыгина.

Максим Баннов победил в упражнении на коне в возрастной группе 15-18 лет. Роман Салов взял бронзу на параллельных брусьях среди гимнастов 13-14 лет.

Руфия Кутляева