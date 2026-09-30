Пострадавшие от атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске получат выплаты

На выплаты пострадавшим от атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске планируется направить 1,57 млн рублей. Средства будут выделены из бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Средства планируется использовать до 31 декабря 2026 года. Деньги будут выплачены пострадавшим в виде единовременного пособия.

Логистический центр Ozon в Чапаевске подвергся атаке БПЛА 22 августа. С начала СВО он стал первым объектом компании, на который совершили налет вражеские беспилотники.

В результате инцидента на логистическом центре Ozon начался пожар. Более 500 сотрудников эвакуировали. Пострадали четыре человека. Происшествие было квалифицировано как теракт.

В тот же день, 22 августа, беспилотники атаковали Новокуйбышевск. Были повреждены частные постройки и один МКД, а также промышленные объекты. Также погибла пожилая женщина.

Георгий Портнов