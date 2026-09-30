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Пострадавшие от атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске получат выплаты

На выплаты пострадавшим от атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске планируется направить 1,57 млн рублей. Средства будут выделены из бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Средства планируется использовать до 31 декабря 2026 года. Деньги будут выплачены пострадавшим в виде единовременного пособия.

Логистический центр Ozon в Чапаевске подвергся атаке БПЛА 22 августа. С начала СВО он стал первым объектом компании, на который совершили налет вражеские беспилотники.

В результате инцидента на логистическом центре Ozon начался пожар. Более 500 сотрудников эвакуировали. Пострадали четыре человека. Происшествие было квалифицировано как теракт.

В тот же день, 22 августа, беспилотники атаковали Новокуйбышевск. Были повреждены частные постройки и один МКД, а также промышленные объекты. Также погибла пожилая женщина.

Георгий Портнов