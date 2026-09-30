Синоптики спрогнозировали первые заморозки в Москве на выходных

Первые заморозки в Москве наступят в конце недели, сообщил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на 4 октября температура воздуха опустится до -3°С.

По словам синоптика, в первые дни октября вероятность осадков крайне мала — ожидается переменная облачность. Прохладные ночи с температурой -0°...3°С будут сменяться относительно теплыми днями — до +12°С. После этого период так называемого «старого» бабьего лета закончится, уточнил господин Тишковец.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве и Подмосковье будет +13...15°С, без осадков. В ночь на 1 октября температура в столице опустится до +6°С.