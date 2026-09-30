Запрет на экспорт дизельного топлива из России продлили на месяц

Правительство России продлило срок действия запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями.

«До 31 октября 2026 года включительно», — указано в сообщении пресс-службы кабмина. В правительстве подчеркнули, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Запрет на экспорт ДТ в России ввели в сентябре 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В июле этого года эмбарго распространили на всех производителей топлива на месяц, позднее его продлевали дважды.