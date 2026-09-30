Запрет на экспорт дизельного топлива из России продлили на месяц
Правительство России продлило срок действия запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями.
«До 31 октября 2026 года включительно», — указано в сообщении пресс-службы кабмина. В правительстве подчеркнули, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Запрет на экспорт ДТ в России ввели в сентябре 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В июле этого года эмбарго распространили на всех производителей топлива на месяц, позднее его продлевали дважды.
Ограничение экспорта должно оставлять больше дизельного топлива на внутреннем рынке, поддерживая его предложение и сдерживая цены. В сентябре 2023 года Правительство России формулировало такую логику как насыщение рынка, которое должно снизить стоимость топлива для потребителей; при принятии нынешнего решения учитывались объемы производства, запасы и динамика спроса.
У меры есть ограничение: экспорт нужен нефтеперерабатывающим заводам для поддержания загрузки и предотвращения переизбытка продукта внутри страны. Поэтому продолжительность эмбарго связывают со скоростью завершения ремонтов на НПЗ, сезонным спросом и необходимостью балансировать потребности внутреннего рынка с экспортными возможностями отрасли.