Экс-глава сельсовета в Башкирии должен компенсировать ущерб от преступления

Чишминский районный суд обязал бывшего главу Аровского сельсовета Радмира Мусина выплатить 2,7 млн руб. в качестве компенсации ущерба от совершенного ранее преступления.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, экс-глава сельсовета был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). В 2019 году, как ранее установил суд, он через доверенных лиц учредил компании и фактически ими руководил. Фирмы побеждали в торгах на благоустройство села, установку контейнерной площадки, ликвидацию свалки и ремонт автомобильной дороги. Общая сумма контрактов составила более 2,7 млн руб.

Олег Вахитов