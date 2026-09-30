Глава Пермской митрополии РПЦ осудил проведение акции по роману «Мастер и Маргарита»

Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий высказался против проведения в Перми шествия в честь открытия Второго международного театрального фестиваля «Пермская фантасмагория». Его обращение размещено на сайте Пермской митрополии.

«Гостей фестиваля приглашают стать участниками “великого бала у сатаны” — именно так называется глава, которую предполагают инсценировать в завершение шествия. При этом организаторы всячески избегают этого названия, камуфлируя его нейтральным — “бал у Воланда”,— заявляет глава Пермской митрополии.— Кажется сегодня, в условиях специальной военной операции, более логичным является обращение к иным художественным сюжетам, однако организаторы мероприятия приглашают пермяков стать гостями именно бала Воланда. Напомню, что первым гостем великого бала у сатаны стал фальшивомонетчик и государственный изменник!»

Митрополит Игнатий предупредил о недопустимости участия в подобном мероприятии. При этом глава Пермской митрополии отметил, что церковь уважает творческие поиски театральных коллективов города.

«Пермская фантасмагория» — международный театральный фестиваль, который проходит в Прикамье раз в два года. Его организует театр «У Моста». Ожидается, что в нем примут участие 17 театров из шести стран.

Предваряет его парад участников, он запланирован на 30 сентября по маршруту, включающему Театр-Театр, Дом актера, отель «Урал», кинотеатр «Кристалл» и Театр кукол.

Как отмечают в театре «У Моста» само шествие посвящено единению народов и культур: участники и гости фестиваля будут одеты в национальные костюмы, будет звучать музыка различных культур. Завершит прохождение легендарная сцена бала из спектакля «Мастер и Маргарита» - оно будет проходить у театральной площади у здания «У Моста».

37-летний епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий возглавил Пермскую митрополию РПЦ 16 июля 2026 года, сменив на этой должности митрополита Мефодия, покинувшего пост в связи с достижением 75-летнего возраста.