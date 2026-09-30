Замах на рубль

Директор медиа- и диджитал-компании Centre Digital & Media (CDM) из Ижевска, ИП Анастасия Власова подала в суд на национальный мессенджер Max из-за фотографии, размещенной в анонимном канале. Предпринимательница хочет взыскать с платформы более 50 тыс. руб. Истец заявляет, что мессенджер по запросу не удалил кадр фотографа местного портала Izhlife, а значит не исполнил обязанности добросовестного информационного посредника и должен нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Директор медиа- и диджитал-компании Centre Digital & Media (CDM) из Ижевска, ИП Анастасия Власова обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к мессенджеру Max (ООО «Коммуникационная платформа», сокращенно — «Мах») 11 сентября. Дополнительные материалы истец направил в судебную инстанцию вчера, 28 сентября. Об этом говорится в Картотеке арбитражных дел (КАД). Предпринимательница хочет взыскать с «Коммуникационной платформы» 57 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на фотографию. Исковое заявление есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

ООО «Мах» («Коммуникационная платформа») входит в контур VK: доля общества в 99,99% стоимостью 100 млн руб. принадлежит ООО «ВК» (еще 0,01% — у ООО «Компания ВК»). Гендиректором является Фарит Хуснояров. По данным портала «Чекко», выручка ООО «Мах» в 2024 году составила 2,3 млн руб. Убыток — 12,5 млн руб. Медиа- и диджитал-компания Centre Digital & Media (CDM) существует в Ижевске с 2006 года. В прошлом — медиагруппа «Центр».

Согласно документу, в июне в анонимном канале в Max об Удмуртии (закрытое сообщество, 7,5 тыс. подписчиков) была размещена фотография с шахматного турнира памяти Сергея Ощепкова, которую сделала фотограф Мария Бакланова. Впервые кадр появился 17 июня на странице местного сетевого издания Izhlife, учредителем которого является истец. Разрешение на публикацию фотографии администратор сообщества не спрашивал, авторство не указано.

ИП Власова 18 июня направила в адрес ООО «Мах» досудебную претензию с требованием прекратить нарушение авторских прав, однако, указывает заявитель, спорная фотография осталась висеть в открытом доступе. Это стало основанием для подачи искового заявления в суд. Истец считает, что мессенджер, несмотря на то что кадр загрузило третье лицо, не исполнил обязанности добросовестного информационного посредника, а значит, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях (ст. 1253.1 ГК РФ).

«Ъ-Удмуртия» направил запрос в VK. На момент публикации ответ не поступил. Дата заседания не назначена, следует из КАД.

Евгений Щепелев