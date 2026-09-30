Пермский край вошел в топ-10 регионов по доходам от санаторно-курортных организаций

По данным Росстата, объем доходов санаторно-курортных организаций Пермского края в январе — августе 2026 года составил 3,95 млрд руб. Это на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пермский край водит в десятку регионов России с наибольшим уровнем дохода санаторно-курортных организаций. Кроме Прикамья в топ-10 также вошли Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, Крым, Московская и Тюменская области, Башкирия и Татарстан.