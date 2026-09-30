В Смоленске произошел блэкаут
МЧС: в Смоленске без электроснабжения остались 28 тысяч жителей
Утром в Промышленном районе Смоленска произошло внеплановое отключение электроэнергии — без света остались 28 тыс. человек. Об этом сообщили в МЧС. Причины ведомство не уточнило. На данный момент электроснабжение восстановлено.
Авария произошла в 6:00 мск. К ликвидации последствий приступили специалисты «Смоленскэнерго». Ремонтно-восстановительные работы завершились к 7:30 мск.
Это уже второй масштабный сбой электроснабжения в регионе за последнее время. С 24 по 25 сентября без электричества остались жители 15 округов Смоленской области. Причинами стали штормовой ветер и проливные дожди.