Жительница Ульяновской области, пострадавшая в результате атаки БПЛА, продолжит лечение в Москве

В среду, 30 сентября, вертолет санитарной авиации транспортировал 17-летнюю жительницу Ульяновской области в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва). Она пострадала в результате атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что вопрос о переводе был решен региональным минздравом. В Ульяновской областной клинической больнице пациентке оказали всю необходимую медпомощь, она стабилизирована и находится сейчас в удовлетворительном состоянии. Врачи отмечают положительную динамику. Далее девушке необходима реабилитация в специализированном медучреждении федерального уровня.

Руфия Кутляева